The Pittsburgh Zoo & Aquarium revealed two pelicans escaped from the facility and spent a day on the loose before being safely recaptured.
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