Медведев — о пропаже поставляемого Киеву оружия: воровство у бандеровцев в крови

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя информацию об исчезновении поставляемого Западом Украине вооружения, заявил, что «воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне».
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