Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели

Боец из Кургана с позывным "Белый", который участвует в спецоперации на Украине в составе 100-й гвардейской бригады армии Донецкой Народной Республики (ДНР), показал изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле.
Боец из Кургана с позывным "Белый", который участвует в спецоперации на Украине в составе 100-й гвардейской бригады армии Донецкой Народной Республики (ДНР), показал изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле.
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