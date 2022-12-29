Правда.ру

2 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Синяев
    Херакнуть по польше ракетой с ядерной боеголовкой? Причём сразу по всей! Скорее всего надо! Тогда НАТО точно сразу в ...Козин: России нео...
  • Elena Zakharova
    Пусть вовращается...Добьём!✌🇷🇺Mirror: британски...
  • Виталий Кирпиченко
    Похоже, определился тот, кто берёт умом, а не числом. В других эшелонах власти тоже бы пошерстить стоило.Румынский эксперт...

Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели

Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели

Боец из Кургана с позывным "Белый", который участвует в спецоперации на Украине в составе 100-й гвардейской бригады армии Донецкой Народной Республики (ДНР), показал изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх