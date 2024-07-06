Боррель: Орбан не поручал мандат представлять Евросоюз на саммите ОТГ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в настоящее время возглавляет Совет ЕС, не имел полномочий представлять сообщество на неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, об этом 6 июля он написал в своем аккаунте X (ранее Twitter).