Боррель: Орбан не поручал мандат представлять Евросоюз на саммите ОТГ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в настоящее время возглавляет Совет ЕС, не имел полномочий представлять сообщество на неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, об этом 6 июля он написал в своем аккаунте X (ранее Twitter).
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