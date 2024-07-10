Медведев: Даже в случае признания поражения Киевом, украинские радикалы вновь возобновят попытки уничтожить Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что безмерно раздутое тщеславие главы киевского режима Владимира Зеленского, угрозы со стороны радикальных нацистов, а также непрекращающаяся поддержка Запада делают практически нереальной возможность переговоров с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)