5 причин отдохнуть в этом сезоне в пляжном клубе «Мандарин» в Сочи  

Сочинское лето начинается в мае. Стильный пляжный клуб «Мандарин» в Адлерском районе Сочи, который получил на конкурсе «Курортный Олимп» статус лучшего пляжа Черноморского побережья, 1 мая открывает сезон 2024.
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