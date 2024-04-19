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5 причин отдохнуть в этом сезоне в пляжном клубе «Мандарин» в Сочи  

5 причин отдохнуть в этом сезоне в пляжном клубе «Мандарин» в Сочи  

Сочинское лето начинается в мае. Стильный пляжный клуб «Мандарин» в Адлерском районе Сочи, который получил на конкурсе «Курортный Олимп» статус лучшего пляжа Черноморского побережья, 1 мая открывает сезон 2024.

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