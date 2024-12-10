Корпоративы в России хотят превратить в семейные праздники

Это укрепит традиционные ценности и поможет экономике, считают в Госсовете Новый год — семейный праздник, однако новогодние корпоративы многие используют для того, чтобы "уйти в отрыв" без родных, заявила член Госсовета Наталья Локтева.
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