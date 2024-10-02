Лидера ячейки экстремистской организации поймали в Иркутской области

В Приангарье задержали предполагаемого лидера ячейки экстремистской организации. Бывший заключенный управлял криминальным контингентом в колонии, где ранее отбывал наказание, уточнили в главке МВД по Иркутской области.
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