Европейские государства должны продолжать поддерживать Украину, поскольку, если Россия победит киевский режим, правые и популистские силы в Евросоюзе станут сильнее, заявил румынский премьер-министр Марсель Чолаку.
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