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Мировое обозрение

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Минюст Норвегии признал, что РФ не сообщали об аресте судна «Профессор Молчанов»

Минюст Норвегии признал, что РФ не сообщали об аресте судна «Профессор Молчанов»

Минюст Норвегии официально подтвердил: Осло не направлял Москве предварительного уведомления об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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