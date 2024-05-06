В России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

В 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей — это на 42% больше, чем за первые три месяца 2023-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.
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