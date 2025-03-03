Депутат Немкин призвал компании проверять свои приложения на предмет клонирования

Компаниям стоит проводить регулярные проверки своих официальных приложений на наличие клонов. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии