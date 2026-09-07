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«Ты в доле с азербайджанцем, что ли?»: Роднина неудачно вписалась за Плющенко, требующего всё больше из бюджета России

«Ты в доле с азербайджанцем, что ли?»: Роднина неудачно вписалась за Плющенко, требующего всё больше из бюджета России

Телеканал "78" Депутат Госдумы и бывшая фигуристка Ирина Роднина не увидела проблемы в запросах Евгения Плющенко на гранты из бюджета РФ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя 1 1
1 1

Жуткая  тетя.  Надеюсь.  что ее не  будет в  списках  в  Думу.   Кто  ее  протягивает? Вроде Нарусовой.

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Есть в ГД РФ голосование по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ! Если роднину включили в партийные списки,это называется проходной билет! Поэтому я всегда писал,что необходимо отменить голосование по партийным спискам,чтобы избиратели сами решили,за кого они будут голосовать!Только таким ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ,избиратели избавятся от не нужных чиновников,под названием депутат!

Профиль пользователя Игорь Вершинин
Игорь Вершинин

Родннко-, Плюще-Рудковский, Любимова, раздаватели грантов, их скореев сего  их объединяет наличие генов туристов, 40 лет путешествовавших по пустыне. А что Плющенковского прогноза о закате Российского фигурного катания, этот "закат" наглядно проявился на прошедших соревнованиях, хреновые их него и его супружницы прогнозисты и провидцы. Пусть отаются у азеров, Россия очистится еще от обнофй мрази. А что касается Родноной - это еще одно дерьмо в ЕР, жаль что Президент вписался за ЕР на их съезде, люди так его любили, а сейчас все больше наступает разочарование, только одна надежда на наших участников СВО, прошедших на выборах, но большая опсность, что их затрут в процессе работы и они могут не выдержать прессинга пресловутой партдисциплины.

Профиль пользователя Странник
Странник

"Евгений много лет держался в элите мировой «фигурки» и выигрывал олимпийское золото." он так держался за золото, что просрал его тогда, когда нужно было его завоевывать..мразь он продажная