«Ты в доле с азербайджанцем, что ли?»: Роднина неудачно вписалась за Плющенко, требующего всё больше из бюджета России

Телеканал "78" Депутат Госдумы и бывшая фигуристка Ирина Роднина не увидела проблемы в запросах Евгения Плющенко на гранты из бюджета РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «И за это ты опят...
- АГ «И за это ты опят...
- С «И за это ты опят...
Жуткая тетя. Надеюсь. что ее не будет в списках в Думу. Кто ее протягивает? Вроде Нарусовой.
Есть в ГД РФ голосование по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ! Если роднину включили в партийные списки,это называется проходной билет! Поэтому я всегда писал,что необходимо отменить голосование по партийным спискам,чтобы избиратели сами решили,за кого они будут голосовать!Только таким ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ,избиратели избавятся от не нужных чиновников,под названием депутат!
ТОЛЬКО ДОШЛО????
Родннко-, Плюще-Рудковский, Любимова, раздаватели грантов, их скореев сего их объединяет наличие генов туристов, 40 лет путешествовавших по пустыне. А что Плющенковского прогноза о закате Российского фигурного катания, этот "закат" наглядно проявился на прошедших соревнованиях, хреновые их него и его супружницы прогнозисты и провидцы. Пусть отаются у азеров, Россия очистится еще от обнофй мрази. А что касается Родноной - это еще одно дерьмо в ЕР, жаль что Президент вписался за ЕР на их съезде, люди так его любили, а сейчас все больше наступает разочарование, только одна надежда на наших участников СВО, прошедших на выборах, но большая опсность, что их затрут в процессе работы и они могут не выдержать прессинга пресловутой партдисциплины.
В Думе должны сидеть Народные депутаты, а не лоббисты чьих-то интересов. Выборы должны быть прямыми, без всяких партийных списков.
Ни фига себе сумма грантов
"Евгений много лет держался в элите мировой «фигурки» и выигрывал олимпийское золото." он так держался за золото, что просрал его тогда, когда нужно было его завоевывать..мразь он продажная