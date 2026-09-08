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Царьград

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Россияне набрали кредитов наличными на 3,5 трлн рублей за 8 месяцев

Россияне набрали кредитов наличными на 3,5 трлн рублей за 8 месяцев

За первые восемь месяцев 2026 года российские банки предоставили розничным заемщикам кредиты наличными на сумму около 3,5 трлн рублей.

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