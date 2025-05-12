Фигурист Илья Авербух вспомнил, что впервые встретил свою жену в 15 лет

Фигурист Илья Авербух вспомнил в YouTube-беседе с журналисткой Ксенией Собчак, что впервые познакомился с супругой Елизаветой Арзамасовой на проекте "Лед и пламень" в 2010 году, когда актрисе было 15 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии