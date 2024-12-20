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Регион 29

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«Водник» уступил кемеровскому «Кузбассу» в домашнем матче

Последняя для архангелогородцев в этом году игра закончилась обидным поражением со счётом 2:4Последняя для архангелогородцев в этом году игра закончилась обидным поражением со счётом 2:4 Эта встреча стояла особняком тура и всего декабря.

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