«Водник» уступил кемеровскому «Кузбассу» в домашнем матче

Последняя для архангелогородцев в этом году игра закончилась обидным поражением со счётом 2:4Последняя для архангелогородцев в этом году игра закончилась обидным поражением со счётом 2:4 Эта встреча стояла особняком тура и всего декабря.
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