Тренер сборной Украины Ребров не общался с Зеленским перед матчем с Италией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров признался, что не разговаривал с президентом страны Владимиром Зеленским перед матчем 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 против Италии.
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