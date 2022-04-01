На МКС завершился первый этап российского эксперимента с коронавирусом

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) закончен первый этап уникального эксперимента под названием «Магнитная фабрикация».
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