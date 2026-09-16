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ВЕСТИ КРЫМ

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Аксёнов обсудил с Цивилёвым вопросы подготовки региона к осенне-зимнему периоду

Аксёнов обсудил с Цивилёвым вопросы подготовки региона к осенне-зимнему периоду

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что обсудил с Министром энергетики России Сергеем Цивилёвым вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в условиях ведения боевых действий.

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