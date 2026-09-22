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Свободные парковочные места в Фили-Давыдково: как не пропустить шанс на собственное машино-место?

Москва продолжает улучшать инфраструктуру для автовладельцев, и на этот раз шанс получить собственное парковочное место прямо у дома есть у горожан района Фили-Давыдково.

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