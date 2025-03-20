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Банк России: Новые ограничения по ипотеке для рисковых заемщиков с апреля

Банк России: Новые ограничения по ипотеке для рисковых заемщиков с апреля

С апреля Банк России сможет вводить лимиты на выдачу ипотеки для заемщиков, чьи выплаты превышают 50% месячного дохода и на займы сроком от 30 лет.

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