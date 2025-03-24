Раскрыты наиболее частые уловки телефонных мошенников в 2025 году

По данным специалистов службы защиты российской телефонной сети, в 2025 году чаще всего мошенники по телефону представляются специалистами по инвестированию, предлагая россиянам заработать на "инвест-продуктах" .
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