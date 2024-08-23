Востоковед Багдасаров: Иран не стал атаковать Израиль из-за отношений с США

Часть правящей элиты Ирана надеется наладить отношения с США, поэтому медлит с ударом по Израилю. Об этом РИА «Новости» заявил Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
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