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Востоковед Багдасаров: Иран не стал атаковать Израиль из-за отношений с США

Востоковед Багдасаров: Иран не стал атаковать Израиль из-за отношений с США

Часть правящей элиты Ирана надеется наладить отношения с США, поэтому медлит с ударом по Израилю. Об этом РИА «Новости» заявил Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

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