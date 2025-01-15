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Российских врачей научат работать по новым стандартам

Депутаты предлагают предоставить Минздраву полномочия для разработки и утверждения типовых дополнительных профессиональных программ для врачей, а также запретить исключительно дистанционное обучение и усилить лицензионные требования к образовательным учреждениям в здравоохранении.

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