Российских врачей научат работать по новым стандартам

Депутаты предлагают предоставить Минздраву полномочия для разработки и утверждения типовых дополнительных профессиональных программ для врачей, а также запретить исключительно дистанционное обучение и усилить лицензионные требования к образовательным учреждениям в здравоохранении.
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