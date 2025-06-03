Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • ПавелЗзаварзин
    Сильно много гомиков развелось в России... теперь пусть поживут гомики на западе.Уехавший из Росси...
  • Леонид Руси
    Дебил )))Уехавший из Росси...
  • Vladimir Lioubimcev
    Не знаю этого комика... У меня теперь на комков аллергия...Уехавший из Росси...

Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что во время путешествия по США к нему на улице подошел мексиканец и обругал его.

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