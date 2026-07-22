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Царьград

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Золтан Кошкович: смена главкома ВСУ – признак политического хаоса на Украине

Золтан Кошкович: смена главкома ВСУ – признак политического хаоса на Украине

Венгерский эксперт Кошкович увидел в смене главкома ВСУ политический хаос на Украине.Назначение Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о политическом хаосе в Киеве.

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