В Челябинской области снизились цены на свеклу и туры в Египет

Цены на некоторые продукты питания и услуги в Челябинской области снизились в июле этого года. Так, по данным Росстата, стоимость свеклы снизилась на 15,6%, бананов - на 9,6%, помидоров - на 8,7%, груш - на 6,4%.
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