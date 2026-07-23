FT: Россия готовится получить партию топлива из Индии

В ближайшее время в Россию должна прибыть партия топлива из Индии, сообщает Financial Times (FT). На такую вынужденную меру российские власти пошли на фоне трудностей на топливном рынке, возникших после ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), говорится в статье.