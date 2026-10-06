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Аргументы недели

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Критик Мельман: шансы Борисова на «Оскар» не превышают 5 процентов

Критик Мельман: шансы Борисова на «Оскар» не превышают 5 процентов

Телевизионный обозреватель и кинокритик Александр Мельман в беседе с «Абзацем» оценил перспективы актёра Юры Борисова получить «Оскар».

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