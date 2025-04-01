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Петербургский дневник

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В Петербурге отремонтируют более 500 крыш в жилых домах в 2025 году

В Петербурге отремонтируют более 500 крыш в жилых домах в 2025 году

Специалисты уже приступили к выполнению работ В 2025 году в Санкт-Петербурге запланирован капитальный ремонт более 500 крыш многоквартирных домов, общая площадь отремонтированных кровель составит более 630 тысяч квадратных метров.

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