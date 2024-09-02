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Главной причиной трагедии на Украине является антироссийская политика стран коллективного Запада во главе с США, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью газете "Оноодор", которое также опубликовали на сайте Кремля.

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