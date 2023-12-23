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Британия за сетевую нейтральность. Законы корректируют

Британия за сетевую нейтральность. Законы корректируют

Ofcom обновляет руководство по сетевому нейтралитетуБританский регулятор связи Ofcom пересмотрел свое руководство по сетевому нейтралитету, отреагировав на значительные технологические изменения и рост спроса на пропускную способность, вызванный такими сервисами, как Netflix, Amazon Prime и появлением 5G.

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