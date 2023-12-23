Британия за сетевую нейтральность. Законы корректируют

Ofcom обновляет руководство по сетевому нейтралитетуБританский регулятор связи Ofcom пересмотрел свое руководство по сетевому нейтралитету, отреагировав на значительные технологические изменения и рост спроса на пропускную способность, вызванный такими сервисами, как Netflix, Amazon Prime и появлением 5G.
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