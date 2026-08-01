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Татар-информ

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Регбисты Татарстана разгромили Курскую область на Спартакиаде

Регбисты Татарстана разгромили Курскую область на Спартакиаде

Фото: официальный портал Федерации регби В первом матче группового этапа турнира Спартакиады народов России на Центральном стадионе Казани сборная Татарстана одержала победу над командой Курской области со счетом 55:0.

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