Регбисты Татарстана разгромили Курскую область на Спартакиаде

Фото: официальный портал Федерации регби В первом матче группового этапа турнира Спартакиады народов России на Центральном стадионе Казани сборная Татарстана одержала победу над командой Курской области со счетом 55:0.
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