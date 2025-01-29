Массовая лыжная гонка пройдет в Братске 8 февраля

8 февраля 2025 года в Братске пройдет массовая лыжная гонка «Братская лыжня — 2025». Прием заявок начнется 3 февраля, участвовать могут как профессионалы, так и любители, а также команды из трудовых коллективов, учебных заведений, школ и детских садов.