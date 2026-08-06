Политика как он...
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Политика как она есть

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Два перехватчика ВСУ пытались сбить «Орлан-10», но взорвали друг друга

Два перехватчика ВСУ пытались сбить «Орлан-10», но взорвали друг друга

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась со старшим оператором разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Алексеем Ивановым.

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