Какие конфликты могут вспыхнуть в мире в 2024 году: прогноз политологов

В 2023 году обострились многие военные конфликты. В Габоне и Нигере произошли военные перевороты, в Судане началась гражданская война, ХАМАС напал на Израиль, а контрнаступление ВСУ в Донбассе окончательно захлебнулось.
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