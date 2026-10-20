Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и Регионального центра молодёжной политики и военно-патриотического воспитания провели профилактическое мероприятие для учащихся в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов им.
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