Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и Регионального центра молодёжной политики и военно-патриотического воспитания провели профилактическое мероприятие для учащихся в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов им.