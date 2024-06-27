Сербию кормить надо было лучше, тогда бы и не улетели в НАТО!

Galina Bobryasheva

Пусть бы не кормить, но хотя бы защищать. Это главное для такой маленькой страны, которую в 90-ые США утюжили ковровыми бомбардировками. Сербия просилась в состав России, Ельцин им отказал. И бомбы там были не простые, у них до сих пор рождаются больные дети.