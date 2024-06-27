Политнавигатор Сербия шаг за шагом превращается в Армению В последнее время власти Сербии сделали ещё несколько шагов по превращению своей страны в американскую крипто-колонию.
Baijiahao: Сербия обманула Россию — реакция Путина вызвала удивление в КНР
Комментарии
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Т
Тамара
Так точно! И так было ВСЕГДА!!!
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10 час.
Александр Доливо
Сербию кормить надо было лучше, тогда бы и не улетели в НАТО!
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9 час.
Galina Bobryasheva
Пусть бы не кормить, но хотя бы защищать. Это главное для такой маленькой страны, которую в 90-ые США утюжили ковровыми бомбардировками. Сербия просилась в состав России, Ельцин им отказал. И бомбы там были не простые, у них до сих пор рождаются больные дети.
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8 час.
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