© ShutterstockСбер одобрил финансирование 308 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на 3,9 трлн рублей, сообщила управляющий директор, руководитель управления финансирования недвижимости департамента кредитных продуктов и процессов Сбербанка Светлана Назарова в рамках отраслевого дня Минстроя России.
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