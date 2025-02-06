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Названы самые гостеприимные регионы России за пять лет

Названы самые гостеприимные регионы России за пять лет

Первую тройку регионов, чьи гостиницы лучше всего принимали туристов за последние пять лет, составили Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург Краснодарский край возглавил рейтинг российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов из других регионов за последние пять лет.

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