Названы самые гостеприимные регионы России за пять лет

Первую тройку регионов, чьи гостиницы лучше всего принимали туристов за последние пять лет, составили Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург Краснодарский край возглавил рейтинг российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов из других регионов за последние пять лет.
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