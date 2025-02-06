Названы самые гостеприимные регионы России за пять лет

Первую тройку регионов, чьи гостиницы лучше всего принимали туристов за последние пять лет, составили Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург Краснодарский край возглавил рейтинг российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов из других регионов за последние пять лет.