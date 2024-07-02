ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 26K прочитали Военный эксперт Михаил Онуфриенко назвал новые цели "Искандеров" - куда должна бить Россия, чтобы освободить Запорожье и Херсон, дабы приблизить победу в СВО.
О последствиях первого уничтожения F-16: Срочные цели "Искандеров". Раскрыт главный секрет снабжения ВСУ - источник
Комментарии
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Александр Шентябин
Не может военный эксперт такую фигню нести! Наверное интервьюер что-то не так понял...
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9 час.
Виктор Луговой
"там больше тысячи дизельных тепловозов." О, новый мем подъехал. Масло масляное, еда пищевая... дизельный тепловоз. Так и видится 1981 год, Московский вокзал, бабка с внуком перед ЧС2т. Внук: - Ба-а! Как это зовут? Бабка: - Отстань. Внук (дёргая за руку): - Ну ба-а-а!! Ну как это зовут?! Бабка: - Отстань! Паровоз... Электропаровоз!
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8 час.
Сергей Федотов
Эвона, по энерго и логистической инфраструктуре бить он собрался. Один вон вдарил. В октябре 2022-го. Хорошо вдарил, крепко, помню как мы радовались, мол наконец-то. Чуть не победил даже. Но наверное кто-то испугался, что Суровикин и впрямь щас победит. И сначала его сняли с должности, а потом и вовсе из СВО убрали и отправили в Африку, к людоедам. Так вот и воюем.
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4 час.
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