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ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России

ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) приступила к разработке 14-го пакета санкций в отношении России. Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис объявил о начале работы над новыми ограничениями, которые направлены на противодействие обходу уже существующих санкций, включая установление максимальных цен на российскую нефть.

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