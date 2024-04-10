ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) приступила к разработке 14-го пакета санкций в отношении России. Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис объявил о начале работы над новыми ограничениями, которые направлены на противодействие обходу уже существующих санкций, включая установление максимальных цен на российскую нефть.