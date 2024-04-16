НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Орлов о «Краснодаре»: «Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость?»

«Быки» проиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.  – Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх