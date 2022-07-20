В ООН назвали 2022-й годом «беспрецедентного голода»

Человечество может столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и с неконтролируемой миграцией, если не будет принято мер для решения продовольственного кризиса, следует из заявления Всемирной продовольственной программы ООН.
Человечество может столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и с неконтролируемой миграцией, если не будет принято мер для решения продовольственного кризиса, следует из заявления Всемирной продовольственной программы ООН.
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