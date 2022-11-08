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АТЦ СНГ: талибам будет сложно удержать ситуацию в Афганистане под контролем

АТЦ СНГ: талибам будет сложно удержать ситуацию в Афганистане под контролем

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев заявил, что возможности движения "Талибан" (организация запрещена в России) удерживать ситуацию в Афганистане под контролем в будущем весьма ограничены из-за раскола в самом движении.

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