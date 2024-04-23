Минтранс попросили закрепить в законодательстве допустимую температуру в самолетах

Минтранс попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов (20–25 градусов) в федеральных авиаправилах, поскольку этот параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров, особенно в летний период.
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