Татьяна Монтян: В Украине разрешили коррупционные «откаты»

В Украине стало можно официально откупиться от ответственности за казнокрадство. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, позволяющий официально откупиться от уголовной ответственности за «коррупционные нарушения или нарушения, связанные с коррупцией».
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