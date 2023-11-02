Красноярцы поделились мнениями об абортах

На этой неделе выяснилось, что Красноярский край стал одним из регионов — лидеров по абортам. Женщины, которые пошли на процедуру прерывания беременности, честно рассказали, почему решились на этот поступок.
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