«Кирпичи» нового миропорядка: что такое БРИКС и почему страны мира так в него стремятся

До проведения саммита БРИКС в Казани осталось меньше трех недель. Рассказываем, как появилось объединение, какие задачи оно решает, кто в него сейчас входит и почему все больше и больше стран стремится присоединиться к содружеству.
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