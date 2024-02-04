Maserati сделала из родстера MC20 Cielo уникальное «Произведение искусства»

Запущенная Maserati программа персонализации автомобилей Fuoriserie пользуется большим спросом у клиентов, немалая часть которых заказывает у итальянского автопроизводителя эксклюзивное оформление своих моделей.
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